Суд вынес приговор женщине, специально напоившей двухлетнего сына уксусной кислотой

В Подмосковье женщину, напоившую двухлетнего сына уксусом, отправили в колонию

В Подмосковье женщину, намеренно напоившую уксусной кислотой двухлетнего сына, признали виновной в покушении на жизнь ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 12 октября 2024 года в Подольске. После ссоры с сожителем женщина решила отомстить мужчине, расправившись с их общим ребенком. Будучи в зоне разгрузки товаров супермаркета на улице Большая Серпуховская, злоумышленница влила в сына уксусную кислоту с концентрацией 70%.

Довести преступный умысел до конца женщина не смогла. Пострадавшего оперативно забрали в больницу сотрудники скорой помощи.

«Суд, с учетом мнения государственного обвинителя Подольской городской прокуратуры, приговорил виновную к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.

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