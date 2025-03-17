Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор женщине, специально напоившей двухлетнего сына уксусной кислотой

В Подмосковье женщину, напоившую двухлетнего сына уксусом, отправили в колонию
close
Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области

В Подмосковье женщину, намеренно напоившую уксусной кислотой двухлетнего сына, признали виновной в покушении на жизнь ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 12 октября 2024 года в Подольске. После ссоры с сожителем женщина решила отомстить мужчине, расправившись с их общим ребенком. Будучи в зоне разгрузки товаров супермаркета на улице Большая Серпуховская, злоумышленница влила в сына уксусную кислоту с концентрацией 70%.

Довести преступный умысел до конца женщина не смогла. Пострадавшего оперативно забрали в больницу сотрудники скорой помощи.

«Суд, с учетом мнения государственного обвинителя Подольской городской прокуратуры, приговорил виновную к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Петербурге мать случайно отравила ребенка нейролептиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами