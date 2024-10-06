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В Петербурге мать случайно отравила ребенка нейролептиком

«78.ru»: в Петербурге ребенок попал в реанимацию с отравлением нейролептиками

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Pexels

В Петербурге шестилетний мальчик попал в реанимацию с отравлением нейролептиками, лекарство ему дала мать, которая неправильно рассчитала дозировку. Об этом сообщает «78.ru».

Из квартиры в Приморском районе Петербурга был госпитализирован шестилетний ребенок в тяжелом состоянии, медики диагностировали у него отравление нейролептиками, он находится в отделении реанимации.

Выяснилось, что лекарство ребенку дала мать. Женщина призналась, что находилась в стрессе после ссоры с мужем и случайно перепутала дозировку препарата. Известно, что семья не состоит на профилактическом учете и считается благополучной. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области трехлетний мальчик попал в больницу с отравлением таблетками. Ребенок случайно проглотил десять таблеток противовоспалительного лекарства, спутав их с конфетами из-за ярко-зеленого цвета. Состояние дошкольника на момент его поступления в медучреждение врачи оценили как средней степени тяжести.

Ранее полуторагодовалую нижегородку забрали в реанимацию с отравлением таблетками.

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