В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за ветра

‎Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье в связи с прогнозируемым штормовым ветром. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«Период предупреждения — с 21:00 мск 13 марта до 22:00 14 марта, скорость ветра 17-22 м/с», — рассказали синоптики.

Желтый уровень — средний в колористической шкале погодных предупреждений, он символизирует потенциально опасные метеорологические условия. Сильный ветер будет также в соседних регионах, отмечает агентство.

На период с 15 до 17 марта синоптики спрогнозировали москвичам «откат в зиму». 17 марта может выпасть снег. Однако, как уточнил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, похолодание будет недолгим. По его словам, в дальнейшем температура воздуха в марте и апреле будет превышать климатическую норму. Шувалов добавил, что к концу второй декады марта дневные температуры будут достигать +10°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что аномальное мартовское тепло связано с отсутствием снега. По его словам, снег способствует охлаждению поступающих с юга в центр европейской части России теплых воздушных масс. При наличии осадков температура стала бы ниже на 4–5°C.

Ранее стало известно, что зима 2024-2025 оказалась второй по теплу в России за всю историю.