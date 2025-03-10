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Синоптик объяснил, с чем связано аномальное мартовское тепло

Вильфанд: температура в европейской части РФ выше нормы из-за отсутствия снега
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Maxim Shemetov/Reuters

Аномальное мартовское тепло связано с отсутствием снега. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снег способствует охлаждению поступающих с юга в центр европейской части России теплых воздушных масс. При наличии осадков температура стала бы ниже на 4-5°C.

«Сейчас температура просто экстремальная и главная причина в том, что в первой декаде марта нет снега», — добавил Вильфанд.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в следующие выходные, 15 и 16 марта, в столицу вернутся мартовские холода. По его словам, в эти выходные в европейской части России была рекордно теплая погода и в будни на следующей неделе температура останется аномально высокой и будет соответствовать климатической норме апреля.

Он добавил, что в будни температура будет колебаться в диапазоне от 5 до 12°C. Только в четверг холодный фронт принесет скоротечные ливни и мокрый снег, а столбик термометра может опуститься до 3°C.

Ранее американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским.

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