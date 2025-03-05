Зима 2024–2025 оказалась второй по теплу в РФ за всю историю

Синоптик Вильфанд: прошедшая в РФ зима заняла второе место по теплу в истории

Зима периода 2024–2025 заняла второе место по теплу за всю историю наблюдений за погодой в России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

«На территории России зима оказалась второй самой теплой за всю историю наблюдений. В каждом городе ведутся свои наблюдения, точка отсчета разная, мы берем точку отсчета с 1891 года на территории нашей страны», — сообщил синоптик.

Он уточнил, что первое место по теплу занимает зимний период 2019–2020 годов. Тогда средняя температура оказалась выше нуля, что считается уникальным явлением.

До этого министерство экологии и природопользования Московской области сообщало, что аномальное тепло в начале 2025 года повлияло на природу Подмосковья и активность животного мира. Так, в городском округе Мытищи в уже в феврале пробивались первые подснежники.

При этом теплая погода зимой может привести к опасным последствиям для людей, предупреждали специалисты. Так, жителей и гостей региона призывали воздержаться от выхода на лед водоемов, потому что он оставался непрочным.

Ранее стало известно, что январь 2025 года вошел в список самых теплых на территории РФ.