Синоптики спрогнозировали москвичам «откат в зиму»

Москвичей после рекордно теплых выходных ждет похолодание и снег. Об этом kp.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Март — это все-таки не совсем весенний месяц. Откат в зиму для Москвы и Подмосковья видится в выходные дни. В субботу и воскресенье [15 и 16 марта] мы ждем первую фазу понижения температуры. А в понедельник [17 марта] улицы столицы может даже припорошить снежком», — сказал эксперт.

При этом он уточнил, что похолодание будет недолгим. По его словам, в дальнейшем температура воздуха в марте и апреле будет превышать климатическую норму. Шувалов добавил, что к концу второй декады марта дневные температуры будут достигать +10°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что аномальное мартовское тепло связано с отсутствием снега. По его словам, снег способствует охлаждению поступающих с юга в центр европейской части России теплых воздушных масс. При наличии осадков температура стала бы ниже на 4–5°C.

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