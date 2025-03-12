РАНХиГС сотрудничает со следствием в связи с задержанием главы филиала в Нижнем Новгороде

РИА: РАНХиГС содействует СК в связи с задержанием главы нижегородского филиала

Сотрудники РАНХиГС оказывают всестороннее содействие следствию в связи с задержанием директора филиала в Нижнем Новгороде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

«‎Администрация и сотрудники филиалов оказывают всестороннее содействие и помощь правоохранительным органам. Проводится внутреннее разбирательство, призванное не допустить нарушений в будущем», — прокомментировали в вузе.

До этого стало известно, что Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении директора филиала РАНХиГС и его подчиненных по статье о взятке в особо крупном размере.

По предварительным данным, директор филиала собрал и возглавил преступную группу, включающую сотрудников филиала, для получения взяток с жителей Нижегородской области за поступление абитуриентов в учебные заведения, а также проставление оценок студентам и выдачу дипломов без обучения.

Сейчас фигуранты задержаны. На работе и местах жительства двоих фигурантов, как уточняется, прошли обыски.

Ранее бывший борец с коррупцией в Брянске получил срок за взятку.