В Нижнем Новгороде директора филиала РАНХиГС и подчиненных заподозрили во взяточничестве

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении директора филиала РАНХиГС и его подчиненных по статье о взятке в особо крупном размере. Об этом говорится в официальном Telegram-канале федерального ведомства.

По предварительным данным, в период с 2019 по 2025 год глава учебного учреждения организовал и возглавил преступную группу, включающую сотрудников филиала, для получения взяток с жителей Нижегородской области за поступление абитуриентов в учебные заведения, а также проставление оценок студентам и выдачу дипломов без обучения.

Так, один из сотрудников получил в взятку на сумму свыше 1 млн рублей. Деньги, как уточняется, распределили между участниками группы.

«‎В настоящее время по уголовному делу следователи СК России продолжают проводить следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных эпизодов преступной деятельности фигурантов и лиц, входящих в состав организованной группы», — говорится в сообщении.

Сейчас фигуранты задержаны. Также известно, что на работе и в домах двоих из них прошли обыски.

Ранее бывший борец с коррупцией в Брянске получил срок за взятку.