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Бывший борец с коррупцией в Брянске получил срок за взятку

СК: в Брянске боровшийся с коррупцией экс-полицейский получил срок за взятку
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СУ СК России по Брянской области

Суд в Брянске приговорил за крупную взятку бывшего полицейского, который занимался противодействием коррупции. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, с августа 2020 года по декабрь 2022 года полицейский занимал должность начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Брянску. В то время он через посредника получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме 640 тыс. рублей, чтобы он мог заниматься незаконной реализацией контрафактной табачной продукции.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области вместе с сотрудниками УМВД России по региону. На мужчину завели уголовное дело за получение взятки в крупном размере.

В итоге суд приговорил экс-полицейского к наказанию в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину оштрафовали 3,2 млн рублей.

Суд также на три года лишил мужчину права занимать должности представителя власти на государственной службе в правоохранительных органах, звания подполковник полиции и конфисковал сумму взятки в собственность государства.

Ранее у вологодского вице-губернатора и его подельника изъяли 50 млн рублей.

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