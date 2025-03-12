В Запорожской области подрядчика задержали за хищение миллионов рублей из бюджета

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали генерального директора компании-подрядчика, который подозревается в хищении 13 млн рублей из бюджета Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По информации ведомства, задержанный умышленно завышал объем выполненных работ при исполнении государственного контракта, чтобы присвоить себе бюджетные денежные средства.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Запорожской области уточнили, что против директора ООО «Автодор Запорожье» завели уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Обвинение ему пока не предъявлено. Мужчина признал свою вину в полном объеме, заявили в управлении.

По данным СК, компания провела работы по восстановлению защитного слоя моста на автодороге Мелитополь — Пологи. Заказчик принял работы и оплатил их, однако они оказались ненадлежащего качества.

10 марта суд в Брянске приговорил за крупную взятку бывшего полицейского, занимавшегося противодействием коррупции.

Ранее МВД и ФСБ выявили схему хищения 1 млрд руб соцвыплат на Северном Кавказе.