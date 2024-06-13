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МВД и ФСБ выявили схему хищения 1 млрд руб соцвыплат на Северном Кавказе

ФСБ и МВД вскрыли хищение 1 млрд руб из соцвыплат по поддельным документам ЕС

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ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли на Северном Кавказе масштабную схему хищения пенсий и социальных выплат с использованием поддельных документов стран Европейского союза (ЕС), ущерб от которой оценили в 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД и при содействии Росгвардии пресекли противоправную деятельность этнической межрегиональной организованной группы, которая специализировалась на хищении средств ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия» и Социального фонда России в особо крупных размерах.

По предварительным данным, ущерб государству превышает 1 млрд рублей. В нескольких субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов выявили факты назначения социальных выплат и пенсий на основании поддельных свидетельств о рождении и кончины, якобы оформленных органами власти Австрии, Франции, Германии, Бельгии, а также посольствами России в этих странах, добавили в ведомстве.

Также по информации ФСБ, мошенники предоставляли подложные договоры ипотечного займа, якобы заключенные между Государственным унитарным предприятием и физическими лицами, на основании которых на расчетные счета ГУП поступали деньги, которые затем обналичивали и присваивали.

В рамках возбужденных уголовных дел по статьям мошенничество в Северной Осетии и Ингушетии провели 15 обысков по местам жительства и работы подозреваемых.

11 июня ФСБ опубликовала кадры задержания высокопоставленных чиновников и правоохранителей в Карачаево-Черкесии.

В этот же день в Карачаево-Черкесии силовики задержали группировку, состоящую из высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которая из бюджета похитила около 60 млн руб., направленных на развитие в республике сельского хозяйства.

Ранее звезду «Солдат» обманули мошенники.

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