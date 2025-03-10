Следствие попросило арестовать блогершу Митрошину

Следствие просит отправить в СИЗО блогера Александру Митрошину по делу об отмывании денег. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Михаила Мушаилова.

Защита блогерши просила суд ограничиться домашним арестом. Судья примет решение об избрании меры в ближайшее время.

По версии следствия, Митрошина организовала схему уклонения от уплаты налогов на сумму 127 млн рублей, направляя средства через счета трех индивидуальных предпринимателей. Блогер была задержана в Краснодарском крае, после чего ее доставили в Москву для проведения допросов.

Позже адвокат блогера заявил, что девушка распродала все свое имущество, чтобы заплатить налоги на сумму более 200 млн рублей. Защитник отметил, что девушка не знала о начатой в отношении нее проверке по поводу отмывания денег. Кроме того, Митрошина, по словам Мушаилова, не была уведомлена о заведении на нее уголовного дела.

Ранее суд нашел сходство в делах Митрошиной и Блиновской.