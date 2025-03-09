Защита Митрошиной будет добиваться домашнего ареста для блогера

Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, планирует ходатайствовать об избрании ей в качестве меры пресечения домашний арест. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил адвокат Михаил Мушаилов.

«Естественно, мы будем просить домашний арест, если его не будет просить следствие. Митрошина сможет содержаться под домашним арестом в квартире родителей своего мужа», — заявил он.

По его словам, девушка распродала все свое имущество, чтобы заплатить налоги на сумму более 200 млн рублей. Адвокат отметил, что блогер не знала о начатой в отношении нее проверке по поводу отмывания денег. Кроме того, Митрошина, по словам Мушаилова, не была уведомлена о заведении на нее уголовного дела.

Он подчеркнул, что в ходе задержания оперативная группа и силовики действовали в рамках закона. По его словам, блогеру предоставили еду, воду, а также беспрепятственно допустили защиту, никакого давления не было. Мушаилов отметил, что на данный момент следователи не провели допроса сотрудников Митрошиной.

Популярного блогера задержали в Сочи 7 марта, обвинив в отмывании денег в особо крупном размере. После этого девушку доставили на допрос в Москву. По информации Mash, следствие будет просить об аресте Митрошиной. Девушка якобы недоплатила свыше 127 млн рублей налогов и попыталась легализовать деньги, купив недвижимость в центре Москвы.

Ранее суд нашел сходство в делах Митрошиной и Блиновской.