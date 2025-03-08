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Суд нашел сходство в делах Митрошиной и Блиновской

Суд считает, что Митрошина уходила от уплаты налогов по «схеме Блиновской»
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alexandramitroshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Александра Митрошина, как считает суд, уходила от уплаты всех налогов по схеме, которая во многом совпадает со схемой «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и на своем сайте Митрошина указывала реквизиты нескольких ИП для оплаты, минуя личные счета. Это позволило ей необоснованно применять упрощенную систему налогообложения. При этом указанные ею ИП никаких курсов не предоставляли», — сообщается в материалах суда.

Суд выяснил, что указанные реквизиты принадлежат рабочей команде Митрошиной — это продюсер, технические специалисты и организаторы мероприятий. Таким образом, эта схема во многом совпадает с той, которую выявило следствие в ходе дела против блогера Елены Блиновской.

При этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России сообщило, что блогер Александра Митрошина избегала контактов со следствием и была объявлена в федеральный розыск, ее задержали в аэропорту Сочи.

Следственный комитет России (СК РФ) обвиняет Митрошину в нарушении п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Ранее сообщалось, что Митрошина уверяла фанатов, что начала жизнь с нуля.

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