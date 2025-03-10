СК обратится в суд с ходатайством о мере пресечения Митрошиной

Следственные органы намерены обратиться в столичный суд с ходатайством об избрании меры пресечения для блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные структуры.

По версии следствия, Митрошина организовала схему уклонения от уплаты налогов на сумму 127 млн рублей, направляя средства через счета трех индивидуальных предпринимателей. Блогер была задержана в Краснодарском крае, после чего ее доставили в Москву для проведения допросов.

Как уточнили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, в ходе следственных действий Митрошина полностью признала свою вину. Официальное обвинение ей было предъявлено в субботу.

До этого адвокат блогера заявил, что девушка распродала все свое имущество, чтобы заплатить налоги на сумму более 200 млн рублей. Адвокат отметил, что блогер не знала о начатой в отношении нее проверке по поводу отмывания денег. Кроме того, Митрошина, по словам Мушаилова, не была уведомлена о заведении на нее уголовного дела.

Популярного блогера задержали в Сочи 7 марта, обвинив в отмывании денег в особо крупном размере. После этого девушку доставили на допрос в Москву. По информации Mash, следствие будет просить об аресте Митрошиной. Девушка якобы недоплатила свыше 127 млн рублей налогов и попыталась легализовать деньги, купив недвижимость в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что имущество Блиновской выставят на торги.