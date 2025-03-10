Блогера Митрошину доставили в суд

Блогера Александру Митрошину доставили в Чертановский суд Москвы для избрания меры пресечения по делу об отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ходе заседания столичный суд ходатайствует об избрании в отношении девушки меры пресечения, связанной с лишением свободы.

По версии следствия, Митрошина организовала схему уклонения от уплаты налогов на сумму 127 млн рублей, направляя средства через счета трех индивидуальных предпринимателей. Блогер была задержана в Краснодарском крае, после чего ее доставили в Москву для проведения допросов.

До этого адвокат блогера заявил, что девушка распродала все свое имущество, чтобы заплатить налоги на сумму более 200 млн рублей. Адвокат отметил, что блогер не знала о начатой в отношении нее проверке по поводу отмывания денег. Кроме того, Митрошина, по словам Мушаилова, не была уведомлена о заведении на нее уголовного дела.

О задержании блогера в Сочи стало известно 7 марта. Изначально сообщалось, что девушка недоплатила свыше 127 млн рублей налогов и попыталась легализовать деньги, купив недвижимость в центре Москвы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд нашел сходство в делах Митрошиной и Блиновской.