«Матерь бложья». Сашу Митрошину задержали в Сочи

Блогер Саша Митрошина в последнем посте перед задержанием пошутила про налоги

Популярного блогера Александру Митрошину задержали в Сочи, обвинив в отмывании денег. Сейчас девушку везут на допрос в Москву. По информации Mash, следствие будет просить об аресте Митрошиной. Девушка недоплатила свыше 127 млн рублей налогов и попыталась легализовать деньги, купив недвижимость в центре Москвы, утверждает следствие. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Блогера Александру Митрошину задержали по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере, сообщает московское управление Следственного комитета России.

«Фигурантка задержана на территории Краснодарского края, в ближайшее время она будет доставлена в Москву, где следователи приступят к ее допросу», — говорится в сообщении.

По версии следователей, уклоняясь от налогов, Митрошина получила свыше 127 млн рублей. В целях «придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения» этими деньгами подозреваемая легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.

По п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Telegram-канал Mash уточняет, что Митрошина купила здание на Большой Дмитровке в Москве за 60,25 млн рублей по договору долевого участия. Как отмечает СК России, Митрошину также проверят на причастность к иным экономическим преступлениям. Следствие будет просить арестовать блогера.

Прокуратура Москвы поставила на контроль расследование дела в отношении Митрошиной.

В своей последней публикации перед задержанием блогер оценивала разные ситуации, «норм» они или «стрем». Неуплату налогов она оценила как «стрем» и рассмеялась.

Первая уголовка

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело в отношении Митрошиной в марте 2023 года. В ее квартире тогда прошли обыски. Инфлюенсер тогда недоплатила в бюджет 120 млн рублей и получила обвинение в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК). К маю 2023-го она погасила долг и частично признала себя виноватой. Суда над блогером не было.

«Я относилась, как сейчас понимаю, совершенно к этому безответственно. Поэтому — да, я признаю свою ошибку. И, действительно, некоторые налоги были недоуплачены», — заявила тогда девушка.

Налоговые преступления были совершены Митрошиной в 2020-2022 г.г. Будучи индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн. руб., блогер получила доход от образовательных курсов в существенно большем размере. Не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать налоги, Митрошина отправила деньги напрямую на счета трех ИП, оказывающих услуги ее компании.

Последние несколько лет Митрошина живет в Дубае. Там она открыла собственную танцевальную студию moovaspace в районе Dubai Downtown. Также у блогера есть доля (9%) в компании «Инновационные технологии для блогеров».

Суды против блогеров

3 марта Савеловский суд Москвы приговорил «королеву марафонов» Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Блогера оштрафовали на 1 млн руб. и запретили на четыре года заниматься коммерческой деятельностью. Арестованное имущество конфисковали в доход государства. По гражданскому иску с Блиновской также взыскали 587 млн руб.

От последнего слова «королева марафонов» отказалась.

Не получилось с «чистого листа». Чекалиных арестовали по новому делу Блогера Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина отправили под домашний арест. Экс-супругов... 05 октября 09:49

Также продолжается схожее разбирательство по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Суд продлил ее домашний арест до 26 марта.

Обвинение подозревает Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.