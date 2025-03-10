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В Барнауле произошел пожар в административном здании

В административном здании в Барнауле ликвидируют пожар площадью 1,1 тысячи кв. м
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Павел Михеев/РИА «Новости»

В административном здании в Барнауле произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

На момент публикации сообщения в 3:06 мск пожарные ликвидировали открытое горение — на месте велась проливка и разбор конструкций.

В ночь на 10 марта пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации открытого горения в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае на площади 500 квадратных метров. Пожар произошел в городе Кропоткине. На месте работали 62 специалиста и 19 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

9 марта пожар случился в одном из многоэтажных жилых домов в Иркутске. На одном из балконов загорелись майнинговые машинки, в результате чего в подъезде распространился едкий дым.

7 марта в историческом центре Ростова-на-Дону произошел пожар в многоквартирном жилом доме, построенном в 1914 году. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.

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