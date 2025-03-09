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В жилом доме в Иркутске загорелись майнинговые машинки

МЧС РФ: в Иркутске на балконе жилого дома воспламенились майнинговые машинки
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МЧС России

Пожар произошел в одном из многоэтажных жилых домов в городе Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что здание находится на улице Летописца Нита Романова. На одном из балконов загорелись майнинговые машинки, в результате чего в подъезде распространился едкий дым.

«Причиной стало короткое замыкание майнинговых машинок», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Площадь возгорания составила два квадратных метра. В ликвидации пожара принимали участие девять сотрудников экстренных служб, которые задействовали три единицы специальной техники.

7 марта в историческом центре города Ростова-на-Дону произошел пожар в многоквартирном жилом доме, построенном в 1914 году. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, к тушению огня привлекли 26 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники. По данным газеты aif.ru, некоторые жильцы во время эвакуации выбегали из дома в домашней одежде и тапочках.

Ранее в городе Пскове из загоревшегося жилого дома спасли пять человек.

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