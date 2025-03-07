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В центре Ростова загорелся дореволюционный жилой дом

В Ростове-на-Дону загорелся дом 1914 года постройки

В историческом центре Ростова-на-Дону произошло возгорание в многоквартирном доме 1914 года постройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пишет ТАСС.

Информация о возгорании здания на улице Обороны, 81 поступила в 15:02 мск. В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлечены 26 спасателей и восемь единиц техники.

На видео с места событий видно, что пожар случился в районе кровли здания. На кадрах можно заметить много серого дыма. Как пишет aif.ru, некоторые жильцы дома выбегали на улицу в домашней одежде и в тапочках. По предварительной информации, произошло замыкание электропроводки.

5 марта сотрудники экстренных служб Пскова эвакуировали из горящего дома 28 человек. Еще пятерых спасли из огня. Помощь медиков потребовалась одному мужчине.

Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома на улице Труда. К ликвидации возгорания привлекли 17 сотрудников экстренных служб и четыре единицы спецтехники. Причина пожара не сообщается.

Ранее шестилетний мальчик решил поиграть с зажигалкой и спалил квартиру вместе с собой.

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