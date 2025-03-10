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Пожарные ликвидировали открытое горение в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на 500 кв. м. в Кропоткине
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Открытое горение в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае ликвидировано на площади 500 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар произошел в городе Кропоткине. До этого огнеборцы локализовали возгорание на указанной выше площади. На месте работают 62 специалиста и 19 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

10 февраля в парке «Сокольники» на северо-востоке Москвы загорелась крыша одноэтажного здания кафе. По данным СМИ, горел ресторан «Джи Джи Гриль». В МЧС России уточнили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работали 32 специалиста и девять единиц техники.

1 февраля в Адыгее произошел пожар в сауне гостиничного комплекса. Сначала сотрудники заведения безуспешно пытались своими силами справиться с огнем, однако он быстро перекинулся с одного деревянного корпуса на второй. Людей из номеров «Даховской слободы» начали экстренно эвакуировать.

Ранее при взрыве и пожаре в чайхане Ленобласти пострадали шесть человек.

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