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Названа республика, где зафиксирован самый низкий пенсионный возраст в мире

В Южной Осетии объявили самый низкий пенсионный возраст в мире
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Depositphotos

В Южной Осетии объявили самый низкий пенсионный возраст в мире. Об этом заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев в интервью Sputnik.

«В республике женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — заявил собеседник агентства.

По словам Гаглоева, в скором времени в этой постсоветской республике могут повысить пенсионный возраст, поскольку представители этого возраста стремятся работать. Кроме того, указал министр труда, повышение пенсионного возраста в Южной Осетии положительно скажется на размерах пенсий.

Также собеседник агентства напомнил, что в большинстве стран мира пенсионный возраст начинается в 60-65 лет.

В свою очередь, в феврале РБК со ссылкой на данные Соцфонда сообщало, что в прошлом году в российской системе солидарного пенсионного обеспечения произошел резкий сдвиг: взносы работодателей с зарплат позволили профинансировать 86% расходов на выплату страховой пенсии. Уточнялось, что исторически пенсия в России была дефицитна в вопросе обеспечения расходов с зарплат работающих граждан.

Ранее экономист рассказала, когда можно забрать накопительную часть пенсии.

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