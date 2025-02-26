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Российские работодатели стали оплачивать более 85% пенсий пожилых

РБК: рост зарплат сократил базовый дефицит пенсионной системы в России
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Максим Блинов/РИА Новости

В 2024 году в российской системе солидарного пенсионного обеспечения произошел резкий сдвиг: взносы работодателей с зарплат позволили профинансировать 86% расходов на выплату страховой пенсии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Соцфонда.

По данным агентства, в 2024 году этот показатель составлял 75%, в 2023 — 67%. В публикации говорится, что исторически пенсия в России была дефицитна в вопросе обеспечения расходов с зарплат работающих граждан.

В рублевом эквиваленте, по данным РБК, дефицит в 2024 году опустился до 1,4 трлн рублей. По словам профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, на сокращение базового дефицита повлияли три фактора, среди которых рост зарплат, снижение числа пенсионеров за счет повышения пенсионного возраста, а также индексация пенсионных выплат по уровню инфляции, а не по динамике роста зарплаты.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне совершают три ошибки при планировании пенсии. По его словам, первая ошибка заключается в неофициальной работе, вторая — отказ от формирования личных накоплений для финансового обеспечения себя в старости, а третья предполагает ложную оценку своей продолжительности жизни.

Ранее россиянам рассказали, зачем нужен большой страховой стаж.

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