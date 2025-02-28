Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист рассказала, когда можно забрать накопительную часть пенсии

Экономист Сорокина: накопительную пенсию можно забрать в 55 и 60 лет
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Накопительную часть пенсии могут забрать женщины в возрасте 55 лет и 60-летние мужчины. Об этом сообщила заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм».

«Возраст выплат по накопительной части не изменился: для мужчин 60 лет, для женщин — 55 лет», — отметила она.

Для получения этой части пенсии необходимо направить заявление в негосударственный пенсионный фонд или Социальный фонд России, уточнила Сорокина.

Экономист обратила внимание на то, что всю сумму сразу можно получить, если она не превышает 412 тысяч рублей. В ином случае будут начислять ежемесячные выплаты, добавила она.

26 февраля стало известно, что в 2024 году в российской системе солидарного пенсионного обеспечения произошел резкий сдвиг: взносы работодателей с зарплат позволили профинансировать 86% расходов на выплату страховой пенсии. По данным РБК, в 2023 году этот показатель составлял 75%, в 2022 — 67%. В агентстве подчеркнули, что исторически пенсия в России была дефицитна в вопросе обеспечения расходов с зарплат работающих граждан.

Ранее были названы три главные ошибки при планировании пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами