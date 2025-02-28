Экономист рассказала, когда можно забрать накопительную часть пенсии

Экономист Сорокина: накопительную пенсию можно забрать в 55 и 60 лет

Накопительную часть пенсии могут забрать женщины в возрасте 55 лет и 60-летние мужчины. Об этом сообщила заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм».

«Возраст выплат по накопительной части не изменился: для мужчин 60 лет, для женщин — 55 лет», — отметила она.

Для получения этой части пенсии необходимо направить заявление в негосударственный пенсионный фонд или Социальный фонд России, уточнила Сорокина.

Экономист обратила внимание на то, что всю сумму сразу можно получить, если она не превышает 412 тысяч рублей. В ином случае будут начислять ежемесячные выплаты, добавила она.

26 февраля стало известно, что в 2024 году в российской системе солидарного пенсионного обеспечения произошел резкий сдвиг: взносы работодателей с зарплат позволили профинансировать 86% расходов на выплату страховой пенсии. По данным РБК, в 2023 году этот показатель составлял 75%, в 2022 — 67%. В агентстве подчеркнули, что исторически пенсия в России была дефицитна в вопросе обеспечения расходов с зарплат работающих граждан.

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