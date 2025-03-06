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Юноша-шизофреник пытался изнасиловать школьницу в российском регионе

NewsNN: под Нижним Новгородом юноша-шизофреник пытался изнасиловать школьницу
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Depositphotos

Под Нижним Новгородом 17-летний юноша с шизофренией попытался изнасиловать ровесницу на улице. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

Инцидент произошел в рабочем поселке Вача. Предварительно, подросток, страдающий шизофренией, попытался изнасиловать на улице одиннадцатиклассницу. Мать девушки обратилась в правоохранительные органы и сообщила о случившемся.

Сообщается, что юноша, который мог напасть на девушку, неоднократно проходил лечение в психиатрической больнице. Стражи порядка задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование несовершеннолетней.

До этого в Нижегородской области незнакомец напал на 20-летнюю девушку на улице и изнасиловал. На ее крики о помощи через время отреагировал прохожий.

Ранее в Тюменской области пассажир надругался над 15-летними соседками по купе в поезде.

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