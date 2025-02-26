Незнакомец напал на 20-летнюю девушку на улице и изнасиловал

Жительница Выксы заявила, что по дороге на работу ее изнасиловал незнакомец. Об этом сообщает издание NewsNN.

По информации СМИ, инцидент произошел в микрорайоне Гоголя. По словам 20-летней потерпевшей, 23 февраля рано утром она шла на работу, когда у детского сада на нее напал неизвестный. Мужчина подошел сзади, схватил ее за горло, повалил на землю и совершил преступление, угрожая расправой. Девушка пыталась отбиться, но ничего не вышло.

На ее крики о помощи через время отреагировал прохожий. Потерпевшая утверждает, что между злоумышленником и прохожим началась драка и первый скрылся.

Предположительно, нападавшим мог быть приезжий. Возбуждено уголовное дело «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ.

Ранее в Кургане поймали мужчину, который попросил школьницу о помощи и изнасиловал ее.