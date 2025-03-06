Эксперт предупредил о скором подорожании влажного корма для животных

В этом году в России заметно повысятся цены на влажный корм для животных, так как с марта в силу вступило требование, согласно которому производители обязаны его маркировать. Это потребует от компаний дополнительных затрат на оборудование, программное обеспечение и дополнительный персонал, объяснил 360.ru президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.

Каждая единица выпускаемого в РФ или ввозимого корма должна иметь маркировку специальным датаматриксом, который внешне похож на QR-код. Производителям нужно будет регистрировать продукцию в системе ГИСМ, а затем получать определенное число кодов на каждый артикул, после чего они будут наноситься на упаковку. После этого нужно будет внести данные обо всех произведенных и маркированных продуктах в систему.

Сухой корм маркировке подлежит с 2024 года, а с 1 марта 2025 года это правило распространяется и на влажный. Так как производителям нужно будет потратиться на саму марку, оборудование, расходники и дополнительный персонал, то это неминуемо приведет к повышению цен, отметил Дмитриев. По его словам, можно и вручную наносить марки, но это будет слишком неэффективно.

«Влажные корма — мелкоштучный товар, это банки и особенно паучи — мягкая упаковка — весом 75–100 граммов», — пояснил эксперт.

Такой корм производится по 10 тыс. единиц в час на одной линии, поэтому в любом случае компаниям придется автоматизировать процесс нанесения маркировки, чтобы не снижать скорость производства и не нести колоссальные издержки.

Дмитриев напомнил, что Минпромторг и Центр развития перспективных технологий обещали повышение цен из-за маркировки не более, чем на 1%. Однако эксперт усомнился, что предприниматели смогут уложиться в такие рамки.

«Есть случаи, когда пауч может стоить 15–20 рублей. Ну вот здесь уже даже 60 копеек составляют серьезный процент», — заявил специалист.

В пресс-службе ЦРПТ при этом подчеркнули, что ни в одной из 27 товарных групп маркировка не отразилась на стоимости товаров.

Напомним, правила маркировки кормов для животных и ветеринарных препаратов утвердили в мае прошлого года, для участников оборота ввели обязательную регистрацию в системе «Честный знак». Уникальный цифровой код позволяет отслеживать весь путь товара. Мера призвана бороться с незаконным оборотом продукции в стране.

Ранее сообщалось, что цены на корма для животных в РФ могут снизиться.