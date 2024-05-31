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В России утвердили правила маркировки кормов и лекарств для животных

Кабмин РФ утвердил правила маркировки кормов и лекарств для животных

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Depositphotos

Правительство РФ утвердило правила маркировки кормов для животных и ветеринарных препаратов. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 сентября для участников оборота начнется обязательная регистрация в системе «Честный знак». В октябре средства маркировки уже должны появиться на упаковках сухих кормов и лакомств, а также ветеринарных препаратов.

Начиная с 1 марта 2025 года производители обязаны маркировать влажные корма для животных.

Систему маркировки товаров в России вводят поэтапно с 2016 года. Уникальный цифровой код позволяет отслеживать весь путь товара. Мера призвана бороться с незаконным оборотом продукции в стране.

До этого кабмин продлил эксперимент по маркировке импортного алкоголя еще на два года, до 31 мая 2026-го. В эксперименте участвуют 11 российских регионов, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Ранее крупный российский ретейлер возобновил закупку кормов для домашних животных брендов Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba.

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