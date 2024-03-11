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Цены на корма для животных в РФ могут снизиться

ФАС: производители кормов для животных готовы снизить цены

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РИА «Новости»

Крупнейшие производители кормов для животных готовы взять на себя добровольные обязательства по снижению цен. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По информации службы, в ФАС стали поступать жалобы на рост цен на корма для кошек и собак, после чего был проведен анализ конкуренции среди производителей.

«Лидерами по производству и реализации такой продукции являются группа компаний «Марс» и ООО «Нестле Россия». В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке», — говорится в сообщении.

В результате ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» приняли решение предоставить торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак.

До этого ветеринарный врач-диетолог Vetcity Clinic (входит в экосистему Misty) Кожевникова Евгения рассказала, что переводить питомца на другой корм нужно постепенно.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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