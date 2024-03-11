Цены на корма для животных в РФ могут снизиться

Крупнейшие производители кормов для животных готовы взять на себя добровольные обязательства по снижению цен. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По информации службы, в ФАС стали поступать жалобы на рост цен на корма для кошек и собак, после чего был проведен анализ конкуренции среди производителей.

«Лидерами по производству и реализации такой продукции являются группа компаний «Марс» и ООО «Нестле Россия». В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке», — говорится в сообщении.

В результате ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» приняли решение предоставить торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак.

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