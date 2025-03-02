Аэропорт Грозного возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Грозного сняли ограничения на полеты

В аэропорту Грозного в 10:24 мск сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводили в 9:36 для безопасности полетов гражданских самолетов.

Накануне в аэропортах Ярославля и Костромы вводили временные ограничения на выполнение рейсов. По словам Кореняко, экипажи, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов делают все возможное для обеспечения безопасности, что является приоритетной задачей.

В ночь на 28 февраля аэропорт Шереметьево перестал принимать и отправлять рейсы. Позже ограничения были сняты.

26 февраля аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности. Аэропорт приостановил работу в 1:47 мск. С какими угрозами безопасности были связаны ограничения, не уточнялось.

Ранее самолет с отказавшей системой радиолокации сел в Шереметьево.