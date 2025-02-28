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Аэропорты Ярославля и Костромы временно приостановили работу

В аэропортах Ярославля и Костромы введены временные ограничения на работу
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Jamses/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Ярославля и Костромы введены временные ограничения на выполнение рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения введены на работу аэропортов Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL) и Кострома (Сокеркино; UUBA)», — говорится в сообщении.

По словам Кореняко, экипажи, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов делают все возможное для обеспечения безопасности, что является приоритетной задачей.

В ночь на 28 февраля аэропорт Шереметьево перестал принимать и отправлять рейсы. Позже ограничения были сняты.

26 февраля аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности. Аэропорт приостановил работу в 1:47 мск. С какими угрозами безопасности были связаны ограничения, не уточнялось.

Ранее самолет с отказавшей системой радиолокации сел в Шереметьево.

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