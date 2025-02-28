Аэропорт Шереметьево ввел ограничения работы

Росавиация: аэропорт Шереметьево временно не принимает и не отправляет самолеты

Аэропорт Шереметьево временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель ведомства отметил, что ограничения были введены в 2:41 мск.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал Кореняко.

26 февраля аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности. Аэропорт приостановил работу в 1:47 мск. С какими угрозами безопасности были связаны ограничения, не уточнялось. Ограничения сняли в 8:00 мск.

22 февраля ограничения вводились на работу аэропортов Казани и Нижнекамска. По словам Кореняко, меры были введены утром для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Ранее пилоты пассажирского самолета заметили НЛО во время полета над Россией.