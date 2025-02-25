Самолет с отказавшей системой радиолокации сел в Шереметьево

ТАСС: самолет Екатеринбург — Москва, сообщивший о поломке, сел в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево приземлился самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву и заявивший об отказе системы радиолокации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Самолет совершил благополучную посадку в 14:06 мск», — говорится в сообщении.

23 февраля сообщалось, что двигатель самолета, выполнявшего рейс Москва — Кайо-Коко и экстренно приземлившегося в Санкт-Петербурге из-за технической неисправности, странно грохотал с самого взлета.

Транспортная прокуратура сообщила, что посадка прошла благополучно, из самолета высадились 434 пассажира, 25 из которых — дети. В ведомстве отметили, что контролируют ситуацию и проводят проверку инцидента.

Позднее стало известно, что пассажиры российского самолета, который совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково, вылетели в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что самолет, аварийно севший в поле под Новосибирском в 2023 году, начали распиливать.