Аэропорт Сочи ввел ограничения на полеты

Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Ограничения были введены в 1:47 по мск. С какими угрозами безопасности были связаны ограничения, не уточняется.

25 февраля аэропорт Сочи перешел на режим работы по фактической погоде на фоне неблагоприятных погодных условий в городе и на федеральной территории «Сириус».

23 февраля в пресс-службе заявили, что экипажи 11 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за возможного усиления ветра в Сочи. Пилоты приняли такое решение для обеспечения безопасности полетов. Самолеты ушли на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Грозном и Владикавказе. Позже из-за улучшения погодных условий рейсы, приземлившиеся в других городах, начали вылетать в Сочи.

Ранее в Чикагском аэропорту едва не произошло столкновения самолетов.