Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин год проходил с пластиковой дробью в ухе

В ЯНАО врачи вытащили из уха мужчины дробь, с которой он ходил целый год
close
Новоуренгойская центральная городская больница

Врачи Новоуренгойской центральной городской больницы помогли молодому человеку, который год проходил с пластиковой дробью в ухе. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам пациента пластиковая пуля попала в ухо во время игры. Долгое время она никак не беспокоила юношу, пока он не почувствовал в ухе дискомфорт.

«Спустя год ухо воспалилось, при обследовании выяснилось, что дробь вросла в стенки слухового прохода, появились спайки», — рассказали медики.

Чтобы извлечь инородный предмет, медики выскоблили ушную серу, надрезали кожу, а после этого извлекли шарик с помощью специального инструмента. После этого молодой человек несколько дней провел в больнице. Сейчас молодой человек находится под наблюдением отоларингологов в районной поликлинике.

Ранее в Брянской области подросток получил пулю в голову и ходил с ней пять лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами