Россиянин год проходил с пластиковой дробью в ухе

В ЯНАО врачи вытащили из уха мужчины дробь, с которой он ходил целый год

Врачи Новоуренгойской центральной городской больницы помогли молодому человеку, который год проходил с пластиковой дробью в ухе. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам пациента пластиковая пуля попала в ухо во время игры. Долгое время она никак не беспокоила юношу, пока он не почувствовал в ухе дискомфорт.

«Спустя год ухо воспалилось, при обследовании выяснилось, что дробь вросла в стенки слухового прохода, появились спайки», — рассказали медики.

Чтобы извлечь инородный предмет, медики выскоблили ушную серу, надрезали кожу, а после этого извлекли шарик с помощью специального инструмента. После этого молодой человек несколько дней провел в больнице. Сейчас молодой человек находится под наблюдением отоларингологов в районной поликлинике.

Ранее в Брянской области подросток получил пулю в голову и ходил с ней пять лет.