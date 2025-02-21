Студент весом 200 кг умер в общежитии при невыясненных обстоятельствах

В Малайзии 19-летний студент весом 200 кг скончался в общежитии, пишет China Press. Чтобы спустить его тело вниз, потребовалось 10 человек.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в вечернее время. По данным полиции, 19-летний мужчина весом более 200 килограммов скончался при невыясненных обстоятельствах. Из-за большого веса умершего полиция обратилась за помощью к пожарным, чтобы доставить тело в больницу для проведения вскрытия.

Как сообщила директор пожарно-спасательного управления Перака Саяни, вызов поступил в 21:56 по местному времени. По прибытии на место пожарные поняли, что своими силами не смогут вынести тело погибшего, попросив помощи у членов его семьи. На данный момент причина смерти молодого человека пока не установлена, сообщили эксперты. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

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