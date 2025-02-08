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На видео попало, как уфимцы устроили массовую драку на проезжей части

В Уфе на видео попала массовая драка на проезжей части

В Уфе мужчины подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«На этот раз отметились <...> посетители бара на Энтузиастов, 14. По словам местных, эпичные драки там происходят регулярно. На этот раз досталось молодым парням от зрелых мужиков», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Bash.dtp.official опубликовал видео, которое записали уличные камеры. На кадрах видно, как мужчины начинают драться, в результате чего один из конфликтующих падает на землю. Его оппонент не позволяет ему встать, при этом остальные участники конфликта стоят и смотрят на происходящее. Далее мужчина встает, и драка продолжается. К конфликтующим подъезжает легковой автомобиль.

Также на кадрах можно заметить, что один из мужчин просто наблюдает за происходящим, он ни с кем не дерется и ходит за уфимцами. По информации источника, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее челябинцы подрались на проезжей части.

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