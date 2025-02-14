Кабмин ведет сбор решений для ликвидации разлива мазута в Керченском проливе

В настоящий момент идет работа по сбору перспективных решений для ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ по итогам еженедельного заседания комиссии по ликвидации последствий ЧС.

На данный момент на рассмотрение в специальную межведомственную группу поступило 223 предложения по ликвидации последствий ЧС. Утверждается, что положительное заключение дано 115 представленным технологиям и техническим решениям. Кроме того, представители почти 60 организаций готовы выехать в зону ЧС, чтобы на месте проверить свои решения.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В четверг, 13 февраля, представитель компании «Волгатранснефть» Ольга Паутова назвала причиной крушения танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе ветро-волновую нагрузку.

Ранее владельцу танкера «‎Волгонефть-239» ‎отказали в приостановке рассмотрения дела.