Владелец танкера «Волгонефть-239» раскрыл причину крушения

Представитель компании «Волгатранснефть» Ольга Паутова назвала причиной крушения танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе ветро-волновую нагрузку. Такое объяснение она дала во время заседания по делу об административном правонарушении, передает ТАСС.

«Причиной крушения «Волгонефть-239» стала ветро-волновая нагрузка, превысившая конструктивные способности корпуса судна», — сказала Паутова.

Как отмечает агентство, на заседании судья также озвучил довод судовладельца в свою защиту. По версии последнего, крушение произошло из-за задержки фрахтователем срока разгрузки танкера.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. По данным МЧС, для защиты берега от выбросов нефтепродуктов на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края продолжается устройство защитного вала.

Ранее владельцу танкера «‎Волгонефть-239» ‎отказали в приостановке рассмотрения дела.