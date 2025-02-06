Владельцу танкера «‎Волгонефть-239» ‎отказали в приостановке рассмотрения дела

Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу потерпевшего крушение танкера «‎Волгонефть-239» в приостановке рассмотрения дела до получения результатов экспертизы и назначил рассмотрение дела по существу на 13 февраля. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, юридическое лицо допустило нарушение требований технических регламентов к эксплуатации суда.

«Судно эксплуатировалось с отступлением от требований классификационных документов на данное судно с нарушением района, сезона плавания», — приводятся слова представителя прокуратуры.

Представитель владельца танкера заявил, что на данный момент Ространснадзор проводит проверку, в связи с этим он просил суд приостановить производство по делу до оглашения результатов экспертизы, ориентировочно до середины марта 2025 года.

До этого Минтранс РФ рассказал о демонтаже танкера «Волгонефть-239». На следующей неделе специалисты перейдут к разделке подводной части корпуса кормовой части судна.

В Минтрансе уточнили, что рядом с танкером дежурят специалисты Морспасслужбы, которые обеспечивают экологическую безопасность в районе проведения демонтажных работ. Кроме того, от танкера «Волгонефть-239» вывезли первую партию демонтированного металла — 10 тонн. Всего на переработку планируется вывезти более 50 тонн металла.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

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