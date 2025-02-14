В «Лаборатории Касперского» предупредили о новой схеме мошенников с почтой

Телефонные аферисты придумали новую схему обмана россиян, они выдают себя за менеджеров по продажам и крадут данные почты. Об этом сотрудник «Лаборатории Касперского» рассказал РИА Новости.

Уточняется, что мошенники пишут россиянам в мессенджере под видом менеджеров по продажам. Они просят подписать и отправить договор, находящийся в PDF-файле. Нажав на него, человек увидит уведомление об ошибке. Дальше для доступа к документу пользователя просят ввести логин и пароль от почты и отправляют ссылку на фишинговую страницу. Таким образом мошенники получают доступ к учетным данным электронной почты, которые впоследствии используют в своих целях. Эксперт предупредил, что такая рассылка рассчитана преимущественно на небольшие организации.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство подготовило поправки в законодательство для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников, в частности будет введена обязательная маркировка звонков. Также планируется создать информационную систему, на платформе которой будут собираться записи голосов телефонных мошенников, которые пытаются обмануть граждан.

Ранее сообщалось, что россияне потеряли 168 млрд рублей из-за мошенников в 2024 году.