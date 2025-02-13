В России введут обязательную маркировку звонков для борьбы с мошенниками

Правительство подготовило поправки в российское законодательство для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников, в частности будет введена обязательная маркировка звонков. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина, передает ТАСС.

Благодаря маркировке будет понятно, от кого поступают звонки — от организаций или с международного виртуального номера. Информация будет отображаться на экране телефона, рассказал премьер-министр.

Также планируется создать информационную систему, на платформе которой будут собираться записи голосов телефонных мошенников, которые пытаются обмануть российских граждан.

Кроме того, государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с жителями России. Это позволит пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений, рассказал Мишустин.

В феврале заместитель председателя Банка России Герман Зубарев предупредил россиян, что схемы аферистов могут меняться. При этом все они пытаются получить код SMS или push-уведомления под предлогом того, чтобы защитить деньги граждан.

Ранее сообщалось, что в ХМАО мошенники выманили у пожилых супругов 5,8 млн рублей.