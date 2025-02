Зоопарк продаст на аукционе картины, нарисованные пингвинами

Зоопарк в Нью-Йорке проведет аукцион по продаже картин, выполненных пингвинами и жирафами, пишет UPI.

Нью-Йоркский зоопарк анонсировал уникальный аукцион произведений искусства, созданных его обитателями. На предстоящем гала-мероприятии Dream Big Gala: Night Out on the Town, которое состоится 15 марта, будут выставлены картины, нарисованные пингвинами, жирафами, ленивцами, капибарами и другими животными.

Смотрители зоопарка используют различные методы, чтобы вдохновить животных на творчество. Например, пингвины рисуют, преследуя еду или лазерную указку.

«Они очень мотивированы едой, а если не хотят есть, то с удовольствием гоняются за лазером», — рассказала смотритель Микайла Конвей.

В социальных сетях зоопарка уже появились предварительные фотографии художественных работ.

«Наши художники усердно трудятся над завершением своих шедевров», — говорится в сообщении.

Те, кто не сможет посетить гала-вечер, смогут принять участие в онлайн-аукционе. Средства, собранные от продажи картин, пойдут на поддержку зоопарка и его обитателей.

Ранее картину 2-летнего ребенка, называемого «Мини-Пикассо», продали за $7000.