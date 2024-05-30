Картину 2-летнего ребенка, называемого «Мини-Пикассо», продали за $7000

Картину двухлетнего мальчика из Германии продали за $7000, пишет NDTV. Благодаря своему творчеству ребенок получил прозвище «Мини-Пикассо».

Творческий путь Лорана Шварца начался в прошлом году во время семейного отдыха. По возвращении домой родители предоставили ему специальную художественную студию, где мальчик смог раскрыть свой творческий потенциал. Картины ребенка представляют собой сочетания абстрактных форм с узнаваемыми фигурами животных: слонов, динозавров и лошадей.

Мать Лорана создала в соцсетях аккаунт, где публикует работы сына. Вскоре у ребенка появились первые поклонники, а его популярность росла с каждым днем. Это привело к тому, что картины мальчика начали покупать, а недавно одно из его произведений было продано на аукционе за $7000. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры об организации выставки в галерее Нью-Йорка, где будут выставлены полотна Шварца.

Ранее любящая рисовать свинья заработала £1 млн на своих картинах.