«Работать вбелую»: россиянам рассказали, как за пять лет увеличить себе пенсию

Депутат Бессараб: за пять лет россияне могут повысить себе пенсию на 36%

Размер пенсии формируется с учетом двух основных факторов – стажа работы и размера зарплаты. При желании россиянин может повысить себе пенсию, если после достижения пенсионного возраста он будет работать еще в течение пяти лет, рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Пятилетний период работы позволяет увеличить фиксированную часть страховой пенсии по старости на 36% и еще на 45% повысить индивидуальные коэффициенты.

«Таким образом можно дополнительно поднять себе пенсию за эти пять лет», — подчеркнула Бессараб.

Желающим получать нормальную пенсию в старости важно помнить, что работать нужно только «вбелую», то есть не в теневом секторе, а по договору, в котором указана полная зарплата, подчеркнула депутат. Самозанятым нужно копить пенсионные баллы самостоятельно, заключила парламентарий.

Напомним, в марте российские пенсионеры получат меньшую пенсию, чем в феврале. Это связано с тем, что в этом месяце им начислялась дополнительная надбавка – доиндексация была назначена с января, а в феврале пришла доплата за недополученную в прошлом месяце пенсию.

Экономист ранее объяснил россиянам, почему не нужно надеяться на пенсию в старости.