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Экономист объяснил россиянам, почему не нужно надеяться на пенсию в старости

Экономист Григорьев: на старость нужно копить, не надеясь на пенсию
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Depositphotos

Большинство россиян не имеют финансовой подушки на старость, выяснили исследователи. Многие рассчитывают на пенсию, однако такой подход опасен тем, что в результате придется жить не в самых комфортных жизненных условиях, предупредил эксперт в сфере финансов и банковского дела, доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев. Если не учитывать повышенные пенсии отдельным категориям населения — например, военным, то выплаты будут очень скромными, объяснил он Общественной Службе Новостей.

Справиться без накоплений с обычной пенсией можно, если в старости у человека окажутся рядом заботливые родственники. Но если у тех самих будут финансовые трудности, то пенсионного обеспечения на комфортную жизнь не хватит — пенсии сегодня в России низкие, даже базовых потребностей они порой не покрывают, подчеркнул экономист.

«Сама по себе пенсионная система, если убрать все негативные моменты, связанные с коррупцией, другими факторами, кризисами и так далее, показывает, что людей, которые живут дольше и перестают работать, становится больше, а людей, которые работают, становится меньше», — пояснил Григорьев, призвав ни на кого не надеяться и создавать для себя финансовую подушку на будущее.

Среди популярных способов копить на старость эксперт назвал накопления на банковских депозитах, покупку недвижимости, накопительное страхование жизни.

Накануне финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич отмечал, что накопить на старость можно с помощью программы досрочных сбережений. Кроме того, можно диверсифицировать портфель на российские акции, облигации, золото в рамках одного счета, либо вложиться в недвижимость и потом либо продать ее, либо сдавать.

Россиянам ранее объяснили, от чего зависит размер будущей пенсии.

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