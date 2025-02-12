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Россияне в марте получат пенсию ниже, чем в феврале

Эксперт Ляшок: россияне в марте получат меньшую пенсию, чем в феврале
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Российские пенсионеры в марте получат меньшую пенсию, чем в феврале. Об этом РИА Новости сообщил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Эксперт отметил, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионеры получили специальную доплату. Это было связано с тем, что доиндексация была назначена с января, а в феврале пришла доплата недополученной в прошлом месяце пенсии.

11 февраля Государственная Дума приняла в первом чтении и в целом правительственный законопроект об индексации военных пенсий на на 9,5% — уровень фактической инфляции — с 1 января 2025 года.

В тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала «крайне необходимой» инициативу вести перерасчет страховой пенсии для работающих российских пенсионеров на основе максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Ранее россиянам рассказали, как получить пенсию выше средней.

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