Правительство РФ обсуждает вопрос о поощрении учителей за успехи учеников

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил о проработке кабмином вопроса о том, чтобы успехи учеников влияли на заработную плату учителей. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сейчас вместе с Федеральной налоговой службой, поскольку НДФЛ— это региональный налог, прорабатываем такую возможность, чтобы успех подготовленного ученика отражался на доходе и учителя», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что система должна функционировать по аналогии с подготовкой спортсменов — подобно тому, как поощряют тренеров, которые воспитали чемпионов, необходимо поощрять участников процесса, способствовавших достижению успеха учеников.

В ходе правительственного часа в Госдуме Чернышенко также заявлял, что российские власти работают над моделью нового начального профессионального образования.

По словам зампреда правительства РФ, новая модель предполагает обучение детей профессиям, которые являются приоритетными для регионов. Он добавил, что организация образовательного процесса будет проходить на базе колледжей и региональных предприятий.

Ранее Минобрнауки подготовило проект новой системы образования в вузах.