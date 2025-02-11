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Чернышенко сообщил о работе правительства над моделью нового начального профобразования

Чернышенко: правительство разрабатывает новую модель начального профобразования
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Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Российские власти работают над моделью нового начального профессионального образования. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«Правительство работает над моделью нового начального профессионального образования», — заявил он.

По словам Чернышенко, новая модель предполагает обучение детей профессиям, которые являются приоритетными для регионов. Он добавил, что организация образовательного процесса будет проходить на базе колледжей и региональных предприятий. Кроме того, новая система предполагает, что срок обучения будет варьироваться от двух до шести лет. При этом практическая подготовка будет проходить на предприятиях, где молодые специалисты получат конкретные рабочие специальности, добавил он.

В ходе заседания президент Российской академии образования Ольга Васильева, ссылаясь на данные исследований РАО за последние два года, заявила, что одной из ключевых проблем российской системы образования является подготовка педагогов.

По ее словам, 92% учителей обучаются по программам бакалавриата, при этом лишь 27% из них имеют естественно-научную и техническую направленность.

Ранее Минобрнауки подготовило проект новой системы образования в вузах.

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