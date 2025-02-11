Минобрнауки подготовило проект новой системы образования в вузах

Проект о новой системе образования в вузах готов, обсуждение начнется в феврале

Минобрнауки подготовило проект о внедрении новой системы образования в вузах. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время пленарного часа «О разработке стратегии развития образования в РФ» в Госдуме, передает РИА Новости.

Как рассказал Фальков, общественное обсуждение документа начнется в этом месяце. Ключевые изменения в законе об образовании состоят в «отходе» от бакалавриата и получении более конкретной специализации для студентов.

Новая система предполагает ввод единого уровня высшего образования, чтобы вуз готовил конкретного специалиста.

Срок образования должен быть достаточным для завершенной подготовки специалистов. Для учебы на инженеров, врачей, педагогов срок обучения будет в пределах пяти лет, а в особо сложных видах деятельности, как фундаментальная инженерия, длиннее.

Аспирантура, согласно новой модели, станет отдельным видом профессионального образования, нацеленного на подготовку научно-исследовательских и научно-педагогических кадров, добавил министр науки.

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